Nordirland und Schottland wollen Vereinigtes Königreich „schnellstmöglich“ verlassen

Die zweitgrößte Partei in Nordirland hat am Montag zu einem Referendum über einen Austritt aus dem Vereinigten Königreich aufgerufen. Eine ähnliche Forderung kam ebenfalls am Montag von der schottischen Regierungschefin Sturgeon.

Die irische Partei Sinn Féin hat am Montag erneut zu einer Volksabstimmung aufgerufen, um das Vereinigte Königreich „schnellstmöglich“ zu verlassen. Ziel der Partei ist ein Austritt Nordirlands und eine Vereinigung mit der Republik Irland. Bereits im vergangenen Juni hatte die Partei im Zuge des „Brexit“ ein Referendum verlangt.

„Der Brexit wird eine Katastrophe für die Wirtschaft und eine Katastrophe für die Menschen in Irland darstellen. Ein Referendum über die irische Einheit muss so schnell wie möglich erfolgen“, sagte Michelle O’Neill, Vorsitzende der Partei, in der Nordirland-Versammlung (nordirisches Parlament).

Schottland

Eine ähnliche Forderung kam zuletzt von der schottischen Regierungschefin Nicola Sturgeon. Am Montag sagte sie, sie wolle das schottische Parlament „schnellstmöglich“ um einen derartigen Auftrag bitten.

Großbritanniens Premierministerin Theresa May habe bisher sämtliche Verhandlungen über einen Austritt Schottlands aus Großbritannien abgelehnt. Man sei den Interessen Schottlands zum Thema Brexit „keinen Zentimeter entgegen gekommen“, so Sturgeon.

Quellenangaben anzeigen independent, newstatesman