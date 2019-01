16.01.1917: Zimmermann-Telegramm

Am 16. Januar 1917 sandte der deutsche Außenminister das sogenannte Zimmermann-Telegramm an den deutschen Botschafter in den USA. Darin schlug er Mexiko eine deutsche Beteiligung an einem Krieg gegen die USA vor.

Das Zimmermann-Telegramm (oder Zimmermann-Depesche) war eine geheime diplomatische Mitteilung des Auswärtigen Amtes am 16. Januar 1917 an den deutschen Botschafter in den USA. Dieser leitete es am 19. Januar an den Kollegen in Mexiko weiter.

Darin schlug Außenminister Arthur Zimmermann im Vorfeld des Eintritts der Vereinigten Staaten in den Ersten Weltkrieg ein militärisches Bündnis zwischen Deutschland und Mexiko vor. Mexiko würde Texas, Arizona und New Mexico wiedererlangen. Der Vorschlag wurde vom britischen Geheimdienst abgefangen und entschlüsselt.

U-Boote gegen die Hungerkrise

In Deutschland brachen zu Beginn des Jahres 1917 Hungerkrisen aus, da die britische Marine den deutschen Handel blockierte. Aus diesem Grund plante Berlin ab 01. Februar den „uneingeschränkten U-Boot-Krieg“. Dafür sollten etwa 200 deutsche U-Boote entsandt werden, die alle Schiffe in entsprechenden Gewässern ohne Vorwarnung zu versenken.

Da sich dort auch amerikanische Handelsschiffe befanden, welche den Feind belieferten, würden diese automatisch ebenfalls betroffen sein. Darum rechnete die deutsche Regierung mit einem baldigen Kriegseintritt der USA in den Ersten Weltkrieg.

Um dies zu verhindern oder wenigstens zu verzögern, hatte Zimmermann (ohne Rücksprache mit Berlin) die Idee, die USA in einen amerikanischen Konflikt zu verstricken. Er schlug Mexikos Präsident Carranza vor, mit deutscher und nach Möglichkeit auch japanischer Unterstützung in den Süden der USA einzudringen.

Mexiko würde dafür Texas, Arizona und New Mexico zurückerhalten, die die USA im 19. Jahrhundert annektiert hatten. Bis heute ist nicht ganz geklärt, ob dieser Vorschlag ernst gemeint oder nur ein Bluff war.

Nichtsdestotrotz wurde der Vorschlag vom britischen Geheimdienst abgefangen und entschlüsselt und an die US-Regierung übergeben. Aus Sicht der USA wurde der europäische Krieg damit zu einer Bedrohung für die nationale Sicherheit.

Die Stimmung in den USA dreht sich

Die Veröffentlichung des Telegramms brachte die amerikanische Gesellschaft in Aufruhr, besonders nachdem der deutsche Außenminister Arthur Zimmermann die Echtheit des Telegramms am 03. März, zwei Tage nach der Veröffentlichung in der New York Times, zugegeben hatte.

Das Telegramm war schließlich eine der Begründungen für die Kriegserklärung der USA an Deutschland im April 1917. Einige Historiker glauben hingegen, dass der Kriegseintritt der USA längst feststand und lediglich nach Begründungen für die US-Öffentlichkeit gesucht wurden.

Das Telegramm sei der US-Regierung darum zeitlich mehr als gelegen gekommen. So beschrieb etwa die britische Historikerin Barbara Tuchmann das Zimmermann-Telegramm „als einen jener Glücksfälle, die schon manchem US-Präsidenten den Schritt in einen unpopulären Krieg erleichtert haben.“

Die Codes

Die Entschlüsselung wird als der bedeutendste Triumph des britischen Geheimdienstes im Ersten Weltkrieg beschrieben. Als „Meisterleistung“, die den Verlauf des Ersten Weltkriegs zugunsten der Briten drehte.

Eine „Meisterleistung“ war es allerdings möglicherweise nur bedingt. Die deutschen Codes lagen dem britischen Geheimdienst bereits jahrelang vor. Britische Fischer hatten den Codeschlüssel im Dezember 1914 an Bord eines versenkten deutschen Kriegsschiffs in einer Kiste entdeckt.

Im Februar 1915 fiel den Briten ein weiteres Codebuch in die Hände. Tuchmann bezeichnete die Codes als „Hebel, mit dem man die Vereinigten Staaten in Bewegung setzen konnte“.

Inhalt des Telegramms: