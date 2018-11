Die wahre Bedeutung des Begriffs „Dschihad“

In westlichen Massenmedien taucht häufig der Begriff „Dschihad“ auf, meist im Zusammenhang mit dem Krieg gegen Terror, und wird mit „heiliger Krieg“ übersetzt. Dies ist aber die wahrscheinlich falschste Interpretation.

„Dschihad“ ist ein islamischer Begriff, der heute sehr unterschiedlich interpretiert wird. In westlichen Massenmedien steht dieses Wort, insbesondere seit den Ereignissen des 11. September 2001, beispielsweise häufig für den „heiligen Krieg“ von Muslimen gegen Ungläubige, oder auch den Zwang, Ungläubige dazu zu bringen, zum Islam zu konvertieren.

Heute findet der Begriff im Zusammenhang mit dem Krieg gegen den Terror erneut Verwendung. Aus diesem Grund verstehen es viele Menschen heute als Synonym für Terrorismus und sehen den Islam als eine militante Religion an. Viele islamische Gelehrte lehnen dies jedoch vehement ab.

Viel mehr stehe der Begriff für den „Weg Gottes“ bzw. dafür, „zu Gott finden“ oder auch „sich Mühe zu geben“, was laut islamischen Geistlichen keineswegs für Gewalt und Blutvergießen steht. Im Arabischen gibt es zwei andere Wörter für kriegerische Auseinandersetzungen:

Kital und Harb

„Kital“, was „Verteidigung gegen Angreifer“ bedeutet, und „Harb“, was ein allgemeiner Überbegriff für alle Varianten des Krieges ist. Der Koran erlaubt allein „Kital“, also die Verteidigung gegen Angreifer.

Melden westliche Medien also, dass islamische Führer zum „Dschihad“ aufrufen, ist das jedoch nicht zwingend unwahr. Es bedeutet lediglich, dass dazu aufgerufen wird, sich „islamkonform“ zu verhalten, wie auch immer dies ausgelegt wird.

Die Übersetzung „heiliger Krieg“ erschien erstmals gegen Ende es 19. Jahrhunderts und wurde bereits damals verwendet, um den islamischen Glauben zu diskreditieren. Es gibt zahlreiche verschiedene Interpretationen dieses Begriffs, aber ein Aufruf zum Krieg ist wahrscheinlich die falscheste.

