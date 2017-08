USA versorgen Kämpfer in Syrien mit Giftstoffen

Laut Syriens Regierung beliefern die USA, Großbritannien und ihre Verbündeten Terroristen in dem arabischen Land mit „giftigen Stoffen und anderen Waffenarten“.

Während einer Pressekonferenz im Hauptsitz des syrischen Außenministeriums in der Hauptstadt Damaskus sagte der syrische stellvertretende Außenminister Faisal Mekdad am Mittwoch, dass die in den Städten Aleppo und Damaskus gefundenen giftigen Stoffe aus der Produktion von US- und britischen Unternehmen stammen.

Dies berichtete die syrische offizielle Nachrichtenagentur SANA. Er forderte die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) dazu auf, Handlungen dieser Länder in seinem Land zu untersuchen.

Mekdad fügte hinzu, dass der Westen seit dem Beginn der Krise in Syrien immer wieder die Regierung in Damaskus für verschiedene Vorfälle mit chemischen Waffen verantwortlich machte. Diese Vorwürfe basierten jedoch auf falschen Informationen, die sie von den von ihnen unterstützten Terroristen erhalten hätten.

Er betonte, dass die USA diese „Lügengeschichten“ sogar als Vorwand genutzt hätten, um die Stadt Khan Shaykhun in der Provinz Idlib anzugreifen. Dafür seien nicht einmal die Forderungen der Terroristen untersucht worden.

OPCW-Untersuchung

Er betonte, dass die syrische Regierung den Vorfall gründlich untersucht und die Ergebnisse der OPCW angeboten habe. „Syrien hat den Sachverständigenausschuss der OPCW empfangen und ihnen alle Türen für eine Untersuchung geöffnet, aber sie haben sich geweigert“, so der Minister. Sämtliche Ergebnisse, welche nicht der US-Agenda entsprechen, würden ohnehin abgelehnt.

Bereits im Jahr 2013 übergab die syrische Regierung alle chemischen Bestände an die russische Regierung.