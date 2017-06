Syrien warnt Israel vor „ernsten Folgen“ nach Luftangriffen

Syrien warnt Israel vor „ernsten Folgen“, sollte ein weiterer Angriff auf syrischem Territorium stattfinden. Auch die Vereinten Nationen befürchten eine Eskalation zwischen Israel und Syrien.

Syriens Streitkräfte haben Israel vor „ernsten Folgen“ gewarnt, sollten weitere Angriffe auf dem Territorium des arabischen Landes erfolgen. Israel werde die Verantwortung übernehmen und die Folgen tragen müssen. Das syrische Militär veröffentlichte die Warnung am Sonntag, nachdem Israel Luftangriffe auf die Golanhöhen durchgeführt hatte.

Kämpfer der al-Nusra Front starteten im Zuge des seit 2011 tobenden Kriegs in Syrien eine Offensive in der Region. In einer Erklärung beschrieb die Führung der syrischen Armee die Angriffe als „verzweifelten Versuch“, terroristische Gruppen zu unterstützen. Die Streitkräfte kündigten an, die „terroristischen Gruppen, welche Proxys des feindlichen Israels“ seien, „zu vernichten.“

Zuletzt erschienen Berichte, auch in israelischen Medien, dass Tel Aviv militante Kämpfer auf den Golanhöhen finanziell und militärisch unterstützt. Die israelischen Luftangriffe folgten Raketeneinschlägen auf den Golanhöhen, die völkerrechtlich zu Syrien gehören, aber von Israel beansprucht werden.

Es handelte sich laut einem Bericht der Jerusalem Post um versehentliche Querschläger, resultierend aus Kämpfen in Syrien. Die Vereinten Nationen warnten zuletzt vor einer möglichen Eskalation zwischen Israel und Syrien, nicht zuletzt aufgrund der bestehenden Kontakte zwischen den IDF (israelisches Militär) und militanten Kämpfern in Syrien.