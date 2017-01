Mayweather und McGregor sollen je 25 Millionen bekommen

UFC-Präsident White bot Floyd Mayweather und Conor McGregor jeweils 25 Millionen Dollar für einen Kampf nach Boxregeln an. Mayweather hatte McGregor zuletzt 15 Millionen Dollar geboten.

UFC-Präsident Dana White erklärte sich laut einem Bericht der Los Angeles Times dazu bereit, UFC-Weltmeister Conor Mc Gregor und Boxweltmeister Floyd Mayweather jeweils 25 Millionen Dollar für einen Kampf zu bezahlen. Er fügte hinzu, dass es sich dabei um einen Kampf nach Boxregeln handeln werde, sofern das Event denn stattfindet.

Mayweather hatte in dieser Woche bereits 15 Millionen Dollar geboten. Er selbst bewertete sich mit 100 Millionen Dollar. White provozierte in Richtung Mayweather und erwähnte dessen Kampf gegen Manny Pacquiao im Jahr 2015. „Du hast bei allen so einen schlechten Eindruck hinterlassen, dass niemand dich wiedersehen möchte.

Sein letzter Kampf brachte 300.000 Pay-per-View-Käufe, Conor hingegen hat 1,3 Millionen und 1,5 Millionen davon verkauft. Conor hatte im vergangenen Jahr spektakuläre Kämpfe gegen Eddie Alvarez und Nate Diaz bestritten und wurde UFC-Weltmeister in zwei verschiedenen Gewichtsklassen.

„Wenn ihr boxt, ist es ein einfacher Boxkampf für Floyd. Für Conor McGregor ist es ein Geldkampf. Weißt du Floyd, ich mache dir ein echtes Angebot, und ich bin der Typ, der dieses Angebot machen kann. Wir bezahlen dir 25 Millionen und Conor 25 Millionen“, so White.