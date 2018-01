Khamenei: „Feindliches Dreieck“ für Unruhen im Iran verantwortlich

Der Iran macht ein „feindliches Dreieck“ für die Proteste im Land verantwortlich, darunter die Vereinigten Staaten.

Der Führer der Islamischen Revolution Ayatollah Seyyed Ali Khamenei sagte, ein „feindliches Dreieck“ verursache das Chaos im Iran und schüre die Gewalt. Darunter die Vereinigten Staaten, einer der reichen Staaten am Persischen Golf und die MKO-Gruppe, die im Iran als Terrororganisation gelistet ist.

Ayatollah Khamenei traf die Aussage am Dienstag vor einer großen Menschenmenge in Qom. Dort kam man zusammen, um dem 40. Jahrestag des Aufstandes vom 09. Januar 1978 in der heiligen Stadt gegen die despotischen monarchischen Herrscher jener Zeit zu gedenken.

„Die Verschwörung wurde von Amerikanern und Zionisten ausgeheckt. Sie arbeiten seit mehreren Monaten daran und planen, in kleinen Städten zu beginnen und dann in Richtung Zentrum zu gehen. Das Geld kommt aus einem der schmutzigen reichen Küstenstaaten am Persischen Golf. Natürlich brauchen solche Projekte Geld, aber die Amerikaner werden nicht bereit sein, Geld auszugeben, solange sie diese [reichen Verbündeten] haben“, sagte der Führer.

Die dritte Seite des Dreiecks seien „mörderische MKO-Elemente“, die als Lakaien der Unruhestifter auf iranischem Boden dienten. Khamenei beschrieb die jüngste Welle der Gewalt als „bösartig“ und lobte die rechtzeitige und angemessene Reaktion des iranischen Volkes auf die Unruhen.

„Das sind keine gewöhnlichen Vorfälle“, sagte er weiter. Es handle sich um „eine Schlacht zwischen dem Iran und den Iranfeindlichen; ein Kampf zwischen dem Islam und den Islamfeindlichen“, erklärte er. Weiter merkte er an, dass ehrliche und berechtigte Forderungen der iranischen Bürger von den Gewalttätigkeiten und Sabotageakten zu unterscheiden seien.

In westlichen Medien hingegen wird u.a. berichtet, dass es sich bei den Protesten um Hungerrevolten infolge eines Erdbebens handle. Dafür werden bereits Schlagwörter wie „persischer Frühling“ genutzt, in Anlehnung an den sogenannten arabischen Frühling ab 2011.