30.04.1803: Frankreich verkauft Louisiana an die USA

Am 30. April 1803 verkaufte Frankreich das riesige Louisiana-Territorium zum Schnäppchenpreis von unter 8 Dollar pro Quadratkilometer an die USA.

Am 30. April 1803 unterzeichneten Washington und Paris den Louisiana Purchase Treaty. Frankreich erklärte sich damit bereit, ein Territorium von 828.000 Quadratmeilen (2,1 Millionen Quadratkilometer) an die Vereinigten Staaten zu verkaufen. Das Gebiet erstreckte sich vom Mississippi bis zu den Rocky Mountains.

Mit dem Zugewinn an Land verdoppelte sich die Größe der Vereinigten Staaten. Obwohl der Verkauf ein riesiges Gebiet umfasste, das sich heute über 15 Bundesstaaten und zwei kanadische Provinzen erstreckt, bestand Amerikas ursprüngliches Interesse nur darin, den Hafen von New Orleans zu kaufen.

New Orleans bot einen wichtigen Zugang zum Mississippi und zum Golf von Mexiko und war daher für den amerikanischen Handel und die Versorgung der neuen Westgebiete, die zu dieser Zeit besiedelt wurden, von entscheidender Bedeutung.

Als Frankreich Anfang des 19. Jahrhunderts die Kontrolle über die Stadt von Spanien zurückerlangte, wurde eine Einschränkung des Zugangs befürchtet. Diese Befürchtungen bestätigten sich am 18. Oktober 1802, als die Franzosen den Amerikanern die Nutzung von Lagerhäusern in New Orleans untersagten.

US-Präsident Jefferson hatte bereits Diplomaten beauftragt, Gespräche mit Paris zu beginnen. Einer seiner Vorschläge war der Kauf der ganzen Stadt. Doch kam es anders. Am 11. April 1803 boten das französische Händler den Amerikanern das gesamte Territorium Lousiana für 80 Millionen Francs bzw. 15 Millionen Dollar (= 300 Millionen 2016-Dollar) zum Verkauf an.

Angesichts eines drohenden Krieges gegen Großbritannien und des gleichzeitigen unkontrollierbaren Aufstands im heutigen Haiti hatte Frankreich kaum Kapazitäten übrig, um im Mississippi-Tal präsent zu bleiben.

Daher beschloss die französische Regierung, das gesamte Gebiet für weniger als 8 Dollar pro Quadratkilometer zu verkaufen.